Премьер Украины и фигуранты расследования о коррупции не явились на заседание

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, а также ранее подавшие в отставку на фоне коррупционного скандала министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук не явились на заседание временной следственной комиссии по экономической безопасности. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

По его словам, причины отсутствия премьера пока неизвестны. Министров, фигурирующих в материалах расследования, на заседании также не было. Железняк назвал происходящее «очень показательным».

Позднее депутат сообщил, что и.о. главы «Энергоатома» — ещё один фигурант так называемых «плёнок Миндича» — также не присутствовал, сославшись на командировку. По словам Железняка, вместо него на заседание пришли представители среднего звена, что он считает несоответствующим масштабу расследуемых фактов.