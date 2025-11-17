Премьер Украины и фигуранты расследования о коррупции не явились на заседание
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время выступления на заседании Верховной рады. Фото © AP/TASS
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, а также ранее подавшие в отставку на фоне коррупционного скандала министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук не явились на заседание временной следственной комиссии по экономической безопасности. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.
По его словам, причины отсутствия премьера пока неизвестны. Министров, фигурирующих в материалах расследования, на заседании также не было. Железняк назвал происходящее «очень показательным».
Позднее депутат сообщил, что и.о. главы «Энергоатома» — ещё один фигурант так называемых «плёнок Миндича» — также не присутствовал, сославшись на командировку. По словам Железняка, вместо него на заседание пришли представители среднего звена, что он считает несоответствующим масштабу расследуемых фактов.
Национальное антикоррупционное бюро Украины 10 ноября объявило о масштабной спецоперации в энергетической сфере и опубликовало фотографии сумок с крупными суммами иностранной валюты, изъятых в ходе обысков. Следственные мероприятия проходят у экс-министра энергетики и действующего министра юстиции Германа Галущенко, в «Энергоатоме» и по месту проживания бизнесмена Тимура Миндича. Сам Миндич сбежал из страны прямо перед началом обысков, с чем ему помог лично Зеленский. В итоге рейтинг главаря киевского режима за неделю обрушился на 40%. А в Европе подумывают отказаться от финансирования Украины из-за коррупционного скандала.
