Царёв провёл «голубую линию» в отношениях Зеленского и Ермака из-за прозвища «АБ»
Бывший депутат Верховной Рады Олег Царёв в беседе с Life.ru прокомментировал обсуждаемое в украинской политической среде прозвище главы офиса президента Украины Андрея Ермака — «АБ». Парламентарий подтвердил, что в «политической тусовке» Ермака иногда называют «АБ», что расшифровывается как «Али-Баба», поскольку он, по словам Царёва, управляет «священной лампой» в лице Зеленского.
«Алла Борисовна» тоже подходит. В украинских элитах гуляет сплетня, что Зеленский с Ермаком состоят в отношениях гораздо более близких, чем дружеские. И несмотря на то, что Ермак более крупный по сравнению с Владимиром Зеленским, он как бы выполняет в этих отношениях более подчиненную роль. Они ездят вместе, берут номера с общей дверью в отелях, и всё такое.
Официальных комментариев от офиса президента Украины или самого Ермака по поводу происхождения прозвища «АБ» нет и, скорее всего, ожидать не стоит.
Ранее вокруг окружения Владимира Зеленского разгорелся крупный коррупционный скандал после того, как НАБУ начало расследование в отношении бизнесмена Тимура Миндича. По данным антикоррупционного бюро, он и связанные с ним лица могли быть причастны к выводу значительных средств в энергетической сфере — речь идёт примерно о 100 млн долларов. Незадолго до начала следственных действий Миндич покинул Украину; СМИ утверждали, что это произошло при содействии высокопоставленных лиц. Ситуация вызвала серьёзные политические последствия: рейтинги украинского руководства заметно просели, а в странах ЕС стали звучать сомнения относительно дальнейшего финансирования Киева на фоне коррупционных рисков.
