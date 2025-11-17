«Закон приматов»: Психолог объяснила, почему доминация Клинтона над Трампом — нереальный сценарий

Появившийся в сети фрагмент переписки между финансистом Джеффри Эпштейном и его братом Марком снова спровоцировал волну обсуждений. В документе упоминается, что Эпштейн якобы просил бывшего главного стратега Белого дома Стива Бэннона выяснить, существуют ли у Владимира Путина компрометирующие фотографии Дональда Трампа, на которых он оказывает неформальные услуги интимного характера Биллу Клинтону, известному под прозвищем «Бубба».

Психолог Марианна Абравитова в комментарии для Life.ru объяснила, почему описанный сценарий крайне маловероятен.

По её словам, психологический портрет действующего президента США состоит из ярко выраженного комплекса спасителя, лидера и человека, который должен быть первым. Трамп, подчеркивает специалист, строит свою личность на доминировании и ощущении превосходства.

Люди с таким набором качеств вряд ли допустят подобные действия. Скорее они допустят их в отношении себя, но только в позиции «я выше, ты ниже». Для такого типа личности важно поклонение, подчёркивание статуса. Доминирование над собой они просто не допускают. Такие отношения для них непереносимы Марианна Абравитова психолог

Психолог отмечает, что мужская социальная иерархия в целом устроена на принципах доминирования и подчинения. В этом контексте ситуация, описанная в переписке Эпштейна, поставила бы Трампа в позицию подчинённого, что полностью противоречит его характеру.

«Если допустить, что всё было так, как написано, получается, что доминировали над ним. А в мужской иерархии именно доминирование определяет, кто выше, кто ниже. У высших приматов — шимпанзе, горилл — самцы поднимаются за счёт унижения других сексуальным способом. Но человек с психологией лидера, как у Трампа, такую роль не примет», – добавила собеседница Life.ru.

Скандальные материалы появились на фоне регулярных упоминаний о близких контактах и Трампа, и Клинтона с Джеффри Эпштейном, который, по официальной версии, покончил с собой в тюрьме в 2019 году. Билл Клинтон, согласно данным расследований, посещал остров Эпштейна не менее 26 раз.