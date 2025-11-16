В переписке Эпштейна нашли упоминание о компромате на Трампа
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DT phots1
В переписке финансиста Джеффри Эпштейна с его братом Марком обнаружился вопрос о том, есть ли у президента России Владимира Путина компрометирующие материалы на американского лидера Дональда Трампа, связанные с его сексуальной жизнью. Об этом пишет Newsweek.
В 2018 году Марк Эпштейн в переписке с братом-финансистом не только сообщил о якобы имевшем место оральном сексе Дональда Трампа с человеком по кличке Бубба, но и попросил выяснить у советника главы Белого дома Стива Бэннона, есть ли видеодоказательства этого у Владимира Путина. Соответствующее письмо датировано 21 марта.
Позже Марк Эпштейн прокомментировал ситуацию для Newsweek. Он не стал вдаваться в подробности, но опроверг, что Бубба — это Билл Клинтон. Эта версия стала популярной в соцсетях, поскольку такое прозвище ассоциируется с Клинтоном в других опубликованных документах.
Ранее Дональд Трамп объявил о намерении обратиться в Министерство юстиции и Федеральное бюро расследований с требованием провести проверку предполагаемых контактов бывшего американского лидера Билла Клинтона, бывшего главы Минфина Ларри Саммерса и основателя Linkedln Рида Хоффмана с финансистом Джеффри Эпштейном. Напомним, что Эпштейн был обвинён в организации сети по торговле несовершеннолетними девушками и скончался в тюремной камере при невыясненных обстоятельствах. Кстати, прокуратура США предлагала финансисту сдать республиканца «с потрохами» в обмен на свободу. Сам финансист в своих письмах называл американского лидера «собакой, которая не лаяла»
