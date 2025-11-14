Трамп потребовал от ФБР начать расследование связи Клинтона с Эпштейном

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении обратиться в Министерство юстиции и Федеральное бюро расследований с требованием провести проверку предполагаемых контактов бывшего американского лидера Билла Клинтона, бывшего главы Минфина Ларри Саммерса и основателя Linkedln Рида Хоффмана с финансистом Джеффри Эпштейном. Напомним, что Эпштейн был обвинён в организации сети по торговле несовершеннолетними девушками и скончался в тюремной камере при невыясненных обстоятельствах.

«Я намерен попросить генпрокурора Пэм Бонди и Министерство юстиции, вместе с нашими великими патриотами из ФБР, расследовать участие и связи Джеффри Эпштейна с Биллом Клинтоном, Ларри Саммерсом, Ридом Хоффманом, J.P. Morgan, Chase и многими другими людьми и организациями, чтобы установить, что происходило между ними и им», — заявил Трамп.

Напомним, Эпштейн был обнаружен мёртвым в своей тюремной камере в августе 2019 года до начала суда. Его смерть была официально признана суицидом, но породила множество теорий заговора из-за большого числа высокопоставленных лиц, которые могли быть заинтересованы в его молчании. Кстати, прокуратура США предлагала финансисту сдать Трампа «с потрохами» в обмен на свободу. Сам финансист в своих письмах называл американского лидера «собакой, которая не лаяла»