Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор сравнил главаря киевского режима Владимира Зеленского с осуждённым финансистом Джеффри Эпштейном и потребовал обнародовать его досье. Соответствующее заявление отставной полковник армии США сделал во время беседы с американским блогером Марио Науфалом на YouTube-канале.

«Думаю, что этот человек (Зеленский) марионетка и он делает то, что ему говорят богатые и влиятельные силы на Западе. Поэтому для меня Зеленский всё равно, что Эпштейн… Давайте посмотрим досье на Зеленского. Уверен, что оно столь же плохое», — заявил Макгрегор.

Джеффри Эпштейн был обвинён американскими властями в 2019 году по статьям о торговле несовершеннолетними и преступном сговоре. Следствие установило, что в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные связи с десятками девушек, не достигших совершеннолетия, в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Финансист выплачивал пострадавшим сотни долларов наличными, а некоторых из них затем привлекал к вербовке новых жертв, среди которых были девочки 14-летнего возраста.

Эпштейн скончался в тюремной камере в августе 2019 года, не дождавшись судебного разбирательства по своему делу. Официальная версия следствия гласит, что он совершил самоубийство, однако вокруг обстоятельств его гибели продолжают циркулировать конспирологические теории. В частности, СМИ обращали внимание на отсутствие нескольких минут на опубликованных записях камер наблюдения, сделанных в день его смерти.

Ранее депутат Верховной рады Артём Дмитрук во время заседания Высоком суде Лондона представил доказательства, которые показывают реальное лицо Владимира Зеленского. Более того, он обвинил экс-комика в коррупции, репрессиях и в политическом преследовании.