22 октября, 07:20

Медведчук: Зеленский проваливается в пропасть, которую готовил другим

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

После недавнего визита в США глава киевского режима Владимир Зеленский всё больше проваливается в пропасть. Об этом заявил экс-лидер запрещённой в Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Вашингтон устал слушать политические сказки Зеленского. После визита в Вашингтон Зеленский всё больше проваливается в пропасть, которую он рыл другим», — сказал Медведчук в заявлении, опубликованном на сайте его движения.

Далее в тексте Медведчук обвинил Зеленского в политической и экономической несостоятельности. По его словам, Киев якобы не в состоянии обеспечить мирные переговоры и одновременно «зарабатывает сотни миллиардов» на продолжающемся конфликте, тогда как народ Украины, по мнению политика, «обречён на страдания». Медведчук также раскритиковал ожидания от встречи с президентом США и назвал привезённый в Вашингтон план «планом войны», а не предложением мира.

Нардеп Дмитрук представил в суде Лондона доказательства преступлений Зеленского

Ранее сообщалось, что Трамп поставил Зеленского в непростое положение, когда поддержал позицию президента России Владимира Путина по украинскому вопросу. Тем самым, что устроил ему засаду, объявив, что российско-американский саммит пройдёт в Венгрии.

