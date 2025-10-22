Депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что представил в Высоком суде Лондона «реальное лицо режима Владимира Зеленского». Он обвинил главаря киевского режима в коррупции, репрессиях и в политическом преследовании.

«Сегодня прошло второе судебное заседания. Знаете, что самое важное в этом процессе? То, что в очередной раз на международном уровне, и особенно важно, что именно в Лондоне — мы показываем всему миру реальное лицо режима Зеленского», — написал он в своих соцсетях.

По его словам, показания независимых экспертов доказывают коррупцию, пытки, похищения и фабрикацию уголовных дел. Нардеп подчеркнул, что украинские власти проводят масштабные репрессии против граждан, включая верующих и духовенство Украинской православной церкви (УПЦ). Он утверждает, что под лозунгами патриотизма и защиты страны скрывается геноцид.

Как заявил Дмитрук, обвинения властей Украины против нардепа являются «грязной формой политического преследования».

А ранее нардеп от партии «Голос» Роман Костенко заявил, что обещание Владимира Зеленского о производстве 3000 крылатых ракет, данное год назад, так и не было осуществлено. Костенко требует, чтобы экс-комику были заданы вопросы о причинах невыполнения поставленной задачи и о том, кто несёт за это ответственность. Парламентарий считает, что первоначальные цифры были завышены, поскольку производство такого количества крылатых ракет требует значительных финансовых и материальных вложений.