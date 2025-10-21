Зеленский не сдержал ещё одно обещание: В Раде требуют объяснений по поводу нереалистичного плана

Обещание Владимира Зеленского о производстве 3000 крылатых ракет, данное год назад, так и не было осуществлено. На это обратил внимание депутат Рады от партии «Голос» Роман Костенко.

«Я и тогда сомневался, заявления делать проще, чем выполнять. Никаких 3000 крылатых ракет у нас не будет, ну и по факту их нет», — сказал нардеп.

Костенко требует, чтобы Зеленскому были заданы вопросы о причинах невыполнения поставленной задачи и о том, кто несет за это ответственность. Парламентарий считает, что первоначальные цифры были завышены, поскольку производство такого количества крылатых ракет требует значительных финансовых и материальных вложений.

Ранее стало известно об ударе по заводу, где собирают запчасти для украинских ракет. Речь идёт о производственной площадке Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова в Павлограде (Днепропетровская область), где собирают комплектующие для «Нептун» и «Гром-2».