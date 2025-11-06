Россия и США
6 ноября, 05:41

Прокуратура США предлагала Эпштейну сдать Трампа и обрести свободу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Федеральные прокуроры США предлагали скандальному финансисту Джеффри Эпштейну освобождение в обмен на показания против президента Дональда Трампа. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на сокамерника бизнесмена Николаса Тартальоне.

Утверждается, что Эпштейну обещали свободу, если он подтвердит причастность Трампа к преступлениям.

Ранее в документах по делу Эпштейна появились упоминания о связях с Илоном Маском. Предприниматель якобы посещал частный остров финансиста 6 декабря 2014 года.

Напомним, в 2019 году Джеффри Эпштейна обвинили в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Следствие установило, что в период с 2002 по 2005 год он совершал сексуальные надругательства над девушками, не достигшими 14 лет.

Маск, в свою очередь, заявлял, что в числе клиентов Эпштейна было много видных демократов и их спонсоров. При этом, хотя в материалах дела фигурировало и имя Дональда Трампа, представители ФБР пояснили, что сам по себе этот факт не доказывает его причастности к противоправной деятельности.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

