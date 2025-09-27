Новые документы по делу Эпштейна содержат упоминания о связях с Илоном Маском

В новых документах по делу Джеффри Эпштейна обнаружены упоминания о связях с Илоном Маском. Согласно данным Комитета по надзору Палаты представителей Конгресса, которые приводит Politico, бизнесмен посещал остров Эпштейна 6 декабря 2014 года.

Документы вызвали конфликт между демократами и республиканцами. Представитель Oversight Democrats Сара Герреро подчеркнула важность раскрытия информации для «восстановления справедливости для жертв», в то время как республиканцы обвинили демократов в избирательной публикации документов и сокрытии имён политиков-демократов.

В документах также содержатся сведения о взаимоотношениях Эпштейна с Биллом Гейтсом и британским принцем Эндрю.