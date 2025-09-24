Ножкой эть: Фривольная статуя Трампа и Эпштейна появилась напротив Капитолия
Обложка © Getty Images / Bill Clark/CQ-Roll Call
В Вашингтоне возле Капитолия появилась провокационная скульптура, изображающая президента США Дональда Трампа и обвинённого в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает Washington Post.
На постаменте мужчины держатся за руки, а внизу размещена табличка с надписью: «Мы прославляем многолетнюю связь между президентом Дональдом Трампом и его ближайшим другом Джеффри Эпштейном».
Разрешение на установку скульптуры было выдано до вечера 25 сентября. Целью установки стала «демонстрация свободы слова и художественного самовыражения с использованием политических образов».
В администрации Трампа осудили эту акцию. Пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон заявила, что демократы, СМИ и авторы скульптуры «годами знали об Эпштейне и его жертвах, но ничего не предпринимали». При этом она отметила, что Трамп стремится к обеспечению прозрачности в этом деле.
А ранее и вблизи Виндзорского замка в Великобритании был развёрнут баннер с изображением Трампа и Эпштейна. Движение «Все ненавидят Илона» создало увеличенную копию фотографии площадью 400 квадратных метров и разместило её недалеко от королевской резиденции. Организаторы приурочили эту акцию к визиту Трампа в Британию.