24 сентября, 12:27

Ножкой эть: Фривольная статуя Трампа и Эпштейна появилась напротив Капитолия

Обложка © Getty Images / Bill Clark/CQ-Roll Call

В Вашингтоне возле Капитолия появилась провокационная скульптура, изображающая президента США Дональда Трампа и обвинённого в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает Washington Post.

На постаменте мужчины держатся за руки, а внизу размещена табличка с надписью: «Мы прославляем многолетнюю связь между президентом Дональдом Трампом и его ближайшим другом Джеффри Эпштейном».

Разрешение на установку скульптуры было выдано до вечера 25 сентября. Целью установки стала «демонстрация свободы слова и художественного самовыражения с использованием политических образов».

В администрации Трампа осудили эту акцию. Пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон заявила, что демократы, СМИ и авторы скульптуры «годами знали об Эпштейне и его жертвах, но ничего не предпринимали». При этом она отметила, что Трамп стремится к обеспечению прозрачности в этом деле.

Противники Трампа спроецировали его фото с Эпштейном на Виндзорский замок
А ранее и вблизи Виндзорского замка в Великобритании был развёрнут баннер с изображением Трампа и Эпштейна. Движение «Все ненавидят Илона» создало увеличенную копию фотографии площадью 400 квадратных метров и разместило её недалеко от королевской резиденции. Организаторы приурочили эту акцию к визиту Трампа в Британию.

