16 сентября, 11:24

Попытка омрачить визит: У Виндзорского замка в Британии развернули баннер с Трампом и Эпштейном

Вблизи Виндзорского замка развернули гигантский баннер с Трампом и Эпштейном

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ everyonehateselon_

Рядом с Виндзорским замком группа британских активистов разместила огромный баннер с фотографиями президента США Дональда Трампа и финансиста Джеффри Эпштейна. Цель акции — «испортить визит» американского лидера в Великобританию. Об этом сообщило издание Mirror.

«Мы ни в коем случае не позволим ему использовать нашу страну для полировки своего имиджа. <...> Мы готовы сделать так, чтобы Эпштейн преследовал его везде, куда бы он ни пошёл», — слова некоторых активистов.

Движение «Все ненавидят Илона» создало увеличенную копию фотографии площадью 400 квадратных метров и разместило её неподалёку от королевской резиденции. Протестующие считают, что визит Трампа организован для смягчения общественного внимания к его связям с делом Эпштейна, обвинённого в торговле несовершеннолетними и сексуальной эксплуатации.

«Фейковые новости»: Белый дом пообещал судиться из-за «открытки Трампа» Эпштейну
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп сотрудничал с ФБР в расследовании преступлений Эпштейна. Трамп более десяти лет назад стал единственным, кто согласился помочь прокурорам в разоблачении финансиста и пресечении его преступлений против несовершеннолетних.

Милена Скрипальщикова
