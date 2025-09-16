Попытка омрачить визит: У Виндзорского замка в Британии развернули баннер с Трампом и Эпштейном

Рядом с Виндзорским замком группа британских активистов разместила огромный баннер с фотографиями президента США Дональда Трампа и финансиста Джеффри Эпштейна. Цель акции — «испортить визит» американского лидера в Великобританию. Об этом сообщило издание Mirror.

«Мы ни в коем случае не позволим ему использовать нашу страну для полировки своего имиджа. <...> Мы готовы сделать так, чтобы Эпштейн преследовал его везде, куда бы он ни пошёл», — слова некоторых активистов.

Движение «Все ненавидят Илона» создало увеличенную копию фотографии площадью 400 квадратных метров и разместило её неподалёку от королевской резиденции. Протестующие считают, что визит Трампа организован для смягчения общественного внимания к его связям с делом Эпштейна, обвинённого в торговле несовершеннолетними и сексуальной эксплуатации.