«Фейковые новости»: Белый дом пообещал судиться из-за «открытки Трампа» Эпштейну

Белый дом резко опроверг публикацию The Wall Street Journal о том, что президент США Дональд Трамп якобы подписывал непристойную поздравительную открытку финансисту Джеффри Эпштейну.

В материале американской газеты утверждалось, что в Конгресс США передали книгу с эротическим рисунком и поздравительным текстом, среди подписантов которой фигурирует и республиканец. В Белом доме подчеркнули, что история не имеет под собой никаких оснований.

«Совершенно очевидно, что президент Трамп не рисовал эту картину и не подписывал её», – заявила пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.

Открытка, якобы подписанная Дональдом Трампом для Эпштейна. Фото © WSJ

Она добавила, что статья WSJ носит откровенно фейковый характер и направлена на дискредитацию американского лидера. Ливитт назвала публикацию «топорной работой» журналиста Джо Паладззоло, который даже не дал Белому дому времени для комментария.

«Юридическая команда президента Трампа будет добиваться судебного разбирательства. Это фейковые новости, чтобы увековечить мистификацию демократа Эпштейна», – подчеркнула представитель администрации.