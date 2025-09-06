Единственный, кто помог: В США рассказали о вкладе Трампа в расследование дела Эпштейна

По словам высокопоставленного политика, американский лидер стал единственным, кто более десяти лет назад согласился помочь прокурорам в разоблачении финансиста и пресечении его преступлений против несовершеннолетних.

«Он [Трамп] ненавидит то, в чём обвиняют Эпштейна, и то, кем он был. И когда Трамп об этом узнал, когда понял, что Эпштейн был не просто светским львом, а злым человеком, предположительно, вовлечённым в недобросовестные схемы, президент дистанцировался от него ещё до того, как стал главой США», — сказал Джонсон.