Единственный, кто помог: В США рассказали о вкладе Трампа в расследование дела Эпштейна
Конгрессмен Джонсон: Трамп помогал ФБР расследовать дело Эпштейна
Джеффри Эпштейн и Дональд Трамп. Обложка © Getty Images / Davidoff Studios Photography
Президент США Дональд Трамп сотрудничал с ФБР в расследовании преступлений финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом в разговоре с Daily Beast заявил спикер Палаты представителей конгресса США Майк Джонсон.
По словам высокопоставленного политика, американский лидер стал единственным, кто более десяти лет назад согласился помочь прокурорам в разоблачении финансиста и пресечении его преступлений против несовершеннолетних.
«Он [Трамп] ненавидит то, в чём обвиняют Эпштейна, и то, кем он был. И когда Трамп об этом узнал, когда понял, что Эпштейн был не просто светским львом, а злым человеком, предположительно, вовлечённым в недобросовестные схемы, президент дистанцировался от него ещё до того, как стал главой США», — сказал Джонсон.
Напомним, в 2019 году Джеффри Эпштейну были предъявлены обвинения в торговле людьми, а также сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. По версии следствия, в период с 2002 по 2005 год он лично был в интимных отношениях с девочками, которым не исполнилось и 14 лет. Предприниматель Илон Маск утверждал, что среди клиентов Эпштейна было множество представителей Демпартии США и их спонсоров. Имя Дональда Трампа в деле тоже фигурировало, но в ФБР заявили, что это не говорит о его причастности к преступлениям. Сам глава США недавно одобрил передачу материалов дела в Конгресс.