Противники Трампа спроецировали его фото с Эпштейном на Виндзорский замок

В Лондоне задержали четырёх человек за акцию протеста против государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, сообщает телеканал ITV. Протестующие спроецировали на здание Виндзорского замка совместную фотографию хозяина Белого дома и финансиста Джеффри Эпштейна. Кадры появились в соцсетях.

Фотография Трампа с Эпштейном появилась на стенах Виндзорского замка. Видео © X / Earth Hippy

Задержанных подозревают в «распространении злонамеренных сообщений». Помимо фотографии с Трампом, демонстрировалась проекция снимка Эпштейна с принцем Эндрю, братом короля Великобритании Карла III, а также выдержки из статей, рассказывающих о дружбе республиканца с бизнесменом.

Напомним, Эпштейна задержали в Нью-Йорке 6 июля 2019 года. Его обвиняли в торговле несовершеннолетними и сексуальной эксплуатации. Среди знакомых финансиста было множество чиновников, бывших глав государств, предпринимателей и звёзд шоу-бизнеса многих стран. Уголовное преследование Эпштейна прекратили после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года.