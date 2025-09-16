Трамп прибыл в Лондон с государственным визитом
Самолёт Трампа. Обложка © X / The White House
Самолёт с президентом США Дональдом Трампом на борту приземлился в Лондоне, где американский лидер проведёт свой второй государственный визит. Информация об этом поступила из трансляции в YouTube.
Первый государственный визит хозяина Белого дома состоялся в 2019 году. Противники Трампа анонсировали масштабную акцию протеста, которая должна пройти в британской столице в среду. Аналогичная демонстрация состоялась в Лондоне и во время предыдущего визита республиканца.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа дала «зелёный свет» первому пакету военной помощи Украине, который был оплачен государствами-членами НАТО. Ещё в июле текущего года американский лидер анонсировал перенос бремени финансирования поставок вооружений Киеву на европейские страны. Таким образом, Вашингтон возобновляет оказание военной помощи, но уже в рамках новой схемы финансирования при участии союзников.