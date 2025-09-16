Трамп прибыл в Лондон с государственным визитом

Самолёт с президентом США Дональдом Трампом на борту приземлился в Лондоне, где американский лидер проведёт свой второй государственный визит. Информация об этом поступила из трансляции в YouTube.

Первый государственный визит хозяина Белого дома состоялся в 2019 году. Противники Трампа анонсировали масштабную акцию протеста, которая должна пройти в британской столице в среду. Аналогичная демонстрация состоялась в Лондоне и во время предыдущего визита республиканца.