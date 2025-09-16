«У вас проблемы»: Трамп жёстко отреагировал на дерзкий вопрос украинского журналиста
Трамп: У Украины есть очень серьёзные проблемы
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
В ходе пресс-конференции перед отбытием в Великобританию президент США Дональд Трамп высказал мнение, что Киев находится в крайне затруднительном положении. Так он отреагировал на запрос украинского репортёра относительно сроков получения 17 комплексов Patriot, о которых американский лидер сообщал в июле.
«У вашей страны серьёзные проблемы. Этого никогда не должно было случиться, этой войны никогда не должно было быть», — сказал Трамп.
Глава Белого дома заверил, что США намерены приложить все необходимые усилия для завершения боевых действий на Украине.
Ранее Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому «придётся пойти на сделку» по завершению конфликта на Украине. Также глава Белого дома анонсировал «относительно скорую» встречу Владимира Путина и Зеленского в трёхстороннем формате с участием США.