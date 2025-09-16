Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 18:53

«У вас проблемы»: Трамп жёстко отреагировал на дерзкий вопрос украинского журналиста

Трамп: У Украины есть очень серьёзные проблемы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

В ходе пресс-конференции перед отбытием в Великобританию президент США Дональд Трамп высказал мнение, что Киев находится в крайне затруднительном положении. Так он отреагировал на запрос украинского репортёра относительно сроков получения 17 комплексов Patriot, о которых американский лидер сообщал в июле.

«У вашей страны серьёзные проблемы. Этого никогда не должно было случиться, этой войны никогда не должно было быть», — сказал Трамп.

Глава Белого дома заверил, что США намерены приложить все необходимые усилия для завершения боевых действий на Украине.

Трамп заявил, что ему придётся участвовать в переговорах Путина и Зеленского
Трамп заявил, что ему придётся участвовать в переговорах Путина и Зеленского

Ранее Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому «придётся пойти на сделку» по завершению конфликта на Украине. Также глава Белого дома анонсировал «относительно скорую» встречу Владимира Путина и Зеленского в трёхстороннем формате с участием США.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar