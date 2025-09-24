Интервидение
24 сентября, 19:33

Белый дом назвал растратой денег установку статуи Трампа с Эпштейном

Обложка © Getty Images / Bill Clark/CQ-Roll Call

Белый дом никогда не скрывал, что президент США Дональд Трамп был знаком с осуждённым финансистом Джеффри Эпштейном, поэтому либералы зря потратились на установку пародийной статуи напротив Капитолия. Об этом газете Time рассказали в администрации Трампа.

«Либералы могут тратить свои деньги как им заблагорассудится, но то, что Эпштейн был знаком с Дональдом Трампом, не является новостью, потому что Дональд Трамп выгнал Эпштейна из своего клуба за то, что тот был извращенцем», — приводятся слова представителя Белого дома в статье.

Издание также напомнило, что в администрации американского лидера неоднократно упрекали демократов в бездействии в отношении преступлений Эпштейна. В Белом доме предложили «авторам» статуи задуматься о том, что именно демократы покрывали Эпштейна, а Трамп, напротив, призывал к гласности и следствию.

Из-за Эпштейна благотворительные организации разорвали отношения с экс-женой принца Эндрю

Напомним газета Washington Post написала, что в Вашингтоне возле Капитолия появилась провокационная скульптура, изображающая президента США Дональда Трампа и обвинённого в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна. Статуи сделаны держащимися за руки и улыбающимися друг другу.

Татьяна Миссуми
