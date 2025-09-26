Джеффри Эпштейн планировал инвестировать в поиск гена красоты более $1 млн

Финансист Джеффри Эпштейн рассматривал возможность инвестирования свыше одного миллиона долларов в генетическое исследование, призванное выяснить, определяется ли человеческая красота на уровне ДНК. Об этом со ссылкой на архив из 18 тысяч писем из его личной почты сообщает агентство Bloomberg.

«Эпштейн написал своему помощнику, что планирует вложиться в Personal Genome Project Гарварда, который ведёт генетик Чёрч: Эпштейн говорил, что хотел узнать, заключается ли красота в ДНК», — указывается в материале агентства. По данным Bloomberg, переговоры о финансировании проекта велись в период с 2006 по 2009 год.

В своей переписке скандально известный финансист размышлял о самой сути прекрасного, противопоставляя красоту человеческого тела таким явлениям, как музыка Моцарта или карибские пейзажи. Агентство передаёт, что в ходе одной из встреч, посвящённых этому исследованию, генетик Джордж Чёрч среди прочих идей высказывал и радикальные, например, о возможности генетической «пересборки» человека.

Ранее комитет по надзору палаты представителей США обнародовал более 30 тысяч страниц документов, связанных с делом покойного финансиста Джеффри Эпштейна. Документы, поступившие в августе, были отредактированы для защиты анонимности жертв.