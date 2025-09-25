Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 03:32

В США убрали статую держащихся за руки Трампа и Эпштейна у Капитолия

Обложка © Getty Images / Bill Clark/CQ-Roll Call

Обложка © Getty Images / Bill Clark/CQ-Roll Call

Статую, на которой президент США Дональд Трамп держит за руку осуждённого финансиста Джеффри Эпштейна, убрали с аллеи у Капитолия. Об этом сообщает портал Axios.

«Статуя президента Трампа, держащего руку Джеффри Эпштейна, была убрана с Национальной аллеи в Вашингтоне через день после её появления»,отмечает портал.

Ситуацию прокомментировала представитель министерства внутренних дел Элизабет Пис. Она пояснила, что статую убрали из-за несоответствия выданному временно разрешению.

Белый дом назвал растратой денег установку статуи Трампа с Эпштейном
Белый дом назвал растратой денег установку статуи Трампа с Эпштейном

Напомним, что провокационная скульптура появилась в Вашингтоне возле Капитолия. Она изображала президента Дональда Трампа и обвинённого в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна. Они стояли, держась за руки и улыбаясь друг другу.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar