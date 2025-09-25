В США убрали статую держащихся за руки Трампа и Эпштейна у Капитолия
Обложка © Getty Images / Bill Clark/CQ-Roll Call
Статую, на которой президент США Дональд Трамп держит за руку осуждённого финансиста Джеффри Эпштейна, убрали с аллеи у Капитолия. Об этом сообщает портал Axios.
«Статуя президента Трампа, держащего руку Джеффри Эпштейна, была убрана с Национальной аллеи в Вашингтоне через день после её появления», — отмечает портал.
Ситуацию прокомментировала представитель министерства внутренних дел Элизабет Пис. Она пояснила, что статую убрали из-за несоответствия выданному временно разрешению.
Напомним, что провокационная скульптура появилась в Вашингтоне возле Капитолия. Она изображала президента Дональда Трампа и обвинённого в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна. Они стояли, держась за руки и улыбаясь друг другу.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru