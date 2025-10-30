Карл III лишил своего брата Эндрю титулов и особняка из-за связи с педофилом Эпштейном

Король Великобритании Карл III начал процесс лишения своего младшего брата, принца Эндрю, его титулов и права проживать в королевском особняке. Как сообщает Reuters со ссылкой на Букингемский дворец, решение связано с давними связями Эндрю с покойным Джеффри Эпштейном и финансовыми нарушениями при управлении Royal Lodge.

Эндрю осталось имя Эндрю Маунтбеттен Виндзор и частное жильё в восточной Англии.

Во дворце подчеркнули, что такие меры были необходимы, несмотря на отрицание принцем всех обвинений. Действия Карла III поддержала вся королевская семья, включая наследника престола принца Уильяма. Букингемский дворец также выразил поддержку всем жертвам насилия, отметив важность этих символических действий.

В октябре британские СМИ обратили внимание на финансы Эндрю: выяснилось, что за последние годы он не платил аренду за 30-комнатный особняк, но выделял миллионы фунтов на его ремонт.

Ранее Life.ru писал, что принца Эндрю не позвали на рождественские торжества во дворец. Источники в Букингемском дворце отметили, что решение Карла III отражает мнение всей семьи и серьёзность ситуации.

Напомним, в 2019 году Джеффри Эпштейну были предъявлены обвинения в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Согласно материалам следствия, в период с 2002 по 2005 год он вступал в интимные связи с девушками, не достигшими 14-летнего возраста. Предприниматель Илон Маск заявлял, что среди клиентов Эпштейна присутствовало множество представителей Демократической партии США и их спонсоров. Хотя в деле также упоминалось имя Дональда Трампа, в ФБР подчеркнули, что это не свидетельствует о его причастности к преступной деятельности.