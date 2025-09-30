Брата короля Карла III не позвали на Рождество во дворец из-за связи с Эпштейном
Обложка © ТАСС / Kirsty Wigglesworth
Младший брат короля Карла III принц Эндрю и его бывшая супруга не были приглашены на рождественские торжества в королевской семье. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на инсайдеров в Букингемском дворце.
«Нельзя просто избавиться от брата, но если бы герцог и герцогиня проявили благородство, как в прошлом году, это было бы к лучшему», — утверждает неназванный источник.
Решение держать герцога Йоркского на расстоянии связано с новыми разоблачениями его связей с Джеффри Эпштейном. По данным издания, принц Уильям полностью поддерживает отца, считая дядю угрозой для монархии.
Инсайдеры отмечают, что Эндрю получает удовольствие от отсутствия скромности, а его бывшая супруга Сара Фергюсон была уличена в лицемерии — в частных письмах она называла Эпштейна верным другом, хотя публично отреклась от него. В прошлом году опальная пара провела Рождество вдвоём в Royal Lodge без своих дочерей.
Напомним, в 2019 году Джеффри Эпштейну были предъявлены обвинения в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Согласно материалам следствия, в период с 2002 по 2005 год он вступал в интимные связи с девушками, не достигшими 14-летнего возраста. Предприниматель Илон Маск заявлял, что среди клиентов Эпштейна присутствовало множество представителей Демократической партии США и их спонсоров. Хотя в деле также упоминалось имя Дональда Трампа, в ФБР подчеркнули, что это не свидетельствует о его причастности к преступной деятельности. При этом сам экс-президент недавно поддержал решение о передаче материалов расследования в Конгресс.
