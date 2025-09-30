Брата короля Карла III не позвали на Рождество во дворец из-за связи с Эпштейном

Младший брат короля Карла III принц Эндрю и его бывшая супруга не были приглашены на рождественские торжества в королевской семье. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на инсайдеров в Букингемском дворце.

«Нельзя просто избавиться от брата, но если бы герцог и герцогиня проявили благородство, как в прошлом году, это было бы к лучшему», — утверждает неназванный источник.

Решение держать герцога Йоркского на расстоянии связано с новыми разоблачениями его связей с Джеффри Эпштейном. По данным издания, принц Уильям полностью поддерживает отца, считая дядю угрозой для монархии.

Инсайдеры отмечают, что Эндрю получает удовольствие от отсутствия скромности, а его бывшая супруга Сара Фергюсон была уличена в лицемерии — в частных письмах она называла Эпштейна верным другом, хотя публично отреклась от него. В прошлом году опальная пара провела Рождество вдвоём в Royal Lodge без своих дочерей.