Daily Mail: Принц Эндрю тайно поддерживал Эпштейна после скандала

Британский принц Эндрю уверял опального финансиста Джеффри Эпштейна в том, что они вместе справятся с разразившимся скандалом из-за публикации фотографии, на которой принц запечатлён в компании несовершеннолетней девушки. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Издание уточняет, что в электронном письме принц Эндрю выразил обеспокоенность возможными последствиями публикации для Эпштейна, однако заверил его в своей поддержке.

Ранее сообщалось, что экс-премьер-министр Британии Тони Блэр оказался замешан в истории с Эпштейном. В 2002 году он принимал у себя Джеффри Эпштейна, позднее обвинённого в растлении несовершеннолетних. Как сообщают СМИ, на встрече настоял Питер Мандельсон — бывший член кабинета министров Блэра. Из писем следует, что Мандельсон называл Эпштейна своим другом.