Статую держащихся за руки Трампа и Эпштейна вернули на Капитолийский холм

Бронзовая статуя, на которой президент США Дональд Трамп и финансист Джеффри Эпштейн держатся за руки, вернулась на Капитолийский холм через неделю после демонтажа. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

Во время демонтажа статуя претерпела повреждения. Работы по восстановлению скульптуры завершили, и теперь руки Трампа и Эпштейна снова соединены.

Напомним, что скульптуру убрали 25 сентября. Тогда заявили, что статуя больше не может находиться на Капитолийском холме по причине разрешения, выданного службой национальных парков. Провокационная скульптура появилась в Вашингтоне 24 сентября. На ней Трамп и Эпштейн стоят, держась за руки и улыбаются друг другу.