14 ноября, 22:47

Дмитриев заявил, что о России создаётся больше фейков, чем о Трампе

Обложка © Life.ru

О России создаётся больше фейковых историй, чем о президенте США Дональде Трампе. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. По его словам, глобалистская медиамашина постоянно генерирует неправдоподобные нарративы, и это требует системного вмешательства.

«Фейковые левые истории будут появляться снова и снова, пока глобалистская медиамашина не будет демонтирована. Закрытие USAID – лишь один из десятков необходимых шагов», — отметил Дмитриев в соцсети X.

Он подчеркнул, что Россия «бьёт рекорд» по количеству вымышленных материалов о себе, превосходя истории о республиканце. В публикации Дмитриев также привёл скриншот из Truth Social, где Трамп требует от министерства юстиции расследовать связи бывшего президента США Билла Клинтона и других лиц со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. В своём сообщении хозяин Белого дома также сравнил дело о преступлениях Эпштейна с «российской аферой», так как, по его словам, стрелки от этого разбирательства «ведут к демократам».

Дмитриев допустил, что новое руководство BBC окажется не лучше старого
Дмитриев допустил, что новое руководство BBC окажется не лучше старого

Ранее Дональд Трамп потребовал от ФБР расследовать связи Клинтона с Эпштейном. Американский лидер намерен проверить контакты бывшего президента, бывшего министра финансов и основателя LinkedIn с финансистом, обвинённым в торговле несовершеннолетними. Эпштейн умер в тюрьме. Его смерть была официально признана суицидом, но породила множество теорий заговора из-за большого числа высокопоставленных лиц, которые могли быть заинтересованы в его молчании

Юния Ларсон
