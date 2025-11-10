Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал кадровые перестановки в руководстве британской вещательной корпорации BBC, усомнившись в изменении редакционной политики телекомпании. Соответствующее сообщение спецпредставитель президента РФ опубликовал у себя в соцсети X.

Ранее гендиректор BBC Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тёрнесс объявили о своём уходе в отставку после критики в адрес корпорации. Поводом для скандала стало редактирование выступления американского президента Дональда Трампа.

Дмитриев в своём сообщении высказал скептическое отношение к предстоящим изменениям. По его мнению, смена руководства вряд ли приведёт к существенным преобразованиям, поскольку телерадиокомпания продолжает оставаться под влиянием правительства, проводящего политику массовой миграции, поддержки военных конфликтов и цифровой идентификации.

«Новое руководство может просто получше постараться, чтобы не попасться на слишком очевидных искажениях правды. Надеюсь, я ошибаюсь», — написал Дмитриев.

Ранее издание Telegraph сообщало о фактах редактирования выступления Трампа, создававшего впечатление, что республиканец поддерживал беспорядки у Капитолия. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт охарактеризовала BBC как средство распространения недостоверной информации.