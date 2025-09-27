«Подстрекатели и мятежники»: Трамп обвинил ФБР в провокациях во время штурма Капитолия

Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил Федеральное бюро расследований (ФБР) в организации подстрекательства во время штурма Капитолия 6 января 2021 года. Соответствующее заявление он сделал в своей публикации в социальной сети Truth Social.

«Только что стало известно, что ФБР тайком, в нарушение всех правил, норм, протоколов и стандартов разместило в толпе 274 агентов перед и во время постановки 6 января», — написал Трамп.

Он подчеркнул, что эти действия нарушали все установленные правила, нормы и протоколы. Американский лидер также заявил, что данная информация прямо противоречит более ранним показаниям экс-главы ведомства Кристофера Рея.

Трамп назвал сотрудников спецслужбы подстрекателями и мятежниками. Он потребовал обнародовать имена всех сотрудников ФБР, предположительно причастных к событиям того дня. Президент настаивает на необходимости полного расследования роли федеральных агентов в инциденте.

Ранее Трамп поручил министру обороны Питу Хегсету направить военные силы для обеспечения безопасности американского города Портленд от действий группы «Антифа». Именно Портленд считается местом проживания многочисленных сторонников террористической организации. Город традиционно воспринимается как оплот левых и ультралевых взглядов в стране.