«Вы отвратительная»: Трамп нахамил журналистке из-за неудобного вопроса

Президент США Дональд Трамп резко ответил журналистке на вопрос о его связях с финансистом Джеффри Эпштейном. Инцидент произошёл во время пресс-конференции, где обсуждалось расследование преступлений скандального миллиардера.

Журналистка попросила прокомментировать заявление конгрессмена-республиканца Томаса Масси о том, что призыв Трампа расследовать связи Эпштейна может быть попыткой скрыть собственную причастность. Президент ответил агрессивно, назвав репортёра «отвратительной» и обвинив СМИ в распространении лжи.

«Я не желаю говорить об этом, потому что подобные вам лживые новости, а вы отвратительный репортёр, попросту продолжают поднимать это, чтобы отвлечь внимание от невероятного успеха администрации Трампа», — указал политик.

Трамп заявил, что не желает обсуждать эту тему, поскольку она, по его мнению, отвлекает внимание от успехов его администрации. Он также подверг критике рейтинг поддержки самого конгрессмена Масси. Общественный интерес к делу Эпштейна возобновился после того, как администрация Трампа не выполнила предвыборное обещание рассекретить связанные с ним документы.

В 2019 году финансисту было предъявлено обвинение в организации секс-трафика несовершеннолетних и преступном сговоре с целью сексуальной эксплуатации. Согласно материалам следствия, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные связи с десятками девушек-подростков в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде.