Эпштейн пытался слить Лаврову секреты Трампа перед их переговорами с Путиным

Покойный финансист Джеффри Эпштейн предлагал российским властям по секрету нашептать некоторые сведения о президенте США Дональде Трампе. Соответствующие документы, содержащие переписку Эпштейна, опубликовал журнал Politico.

Согласно материалам издания, в 2018 году Эпштейн через главу Совета Европы Турбьерна Ягланда пытался выйти на министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Финансист хотел встретиться с главой МИД РФ накануне переговоров Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я думаю, вы могли бы предложить Путину, чтобы Лавров поговорил со мной, чтобы получить представление [о Трампе]», — написал Эпштейн Ягланду.

Европейский политик в ответ сообщил, что на следующий день встретится с помощником Лаврова и предложит ему связаться с Эпштейном, следует из переписки. По всей видимости, план потерпел фиаско, поскольку в письмах даже намёка на это нет.

Джеффри Эпштейн — американский финансист и миллиардер, получивший широкую известность в связи с крупным скандалом, связанным с обвинениями в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и склонении к проституции несовершеннолетних девушек.

Эпштейн был найден мертвым в своей тюремной камере в августе 2019 года до начала суда. Его смерть была официально признана самоубийством, но породила множество теорий заговора из-за большого количества высокопоставленных лиц, которые могли быть заинтересованы в его молчании. Кстати, прокуратура США предлагала финансисту сдать Трампа «с потрохами» в обмен на свободу. Сам он в своих письмах называл американского президента «собакой, которая не лаяла»