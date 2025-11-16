Паника в Белом доме: Сенатор раскрыл реакцию Трампа на дело Эпштейна
Сенатор Мерфи: Трамп в панике из-за файлов Эпштейна
Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Joshua Sukoff
Американский сенатор-демократ Крис Мерфи сделал громкое заявление о состоянии президента США Дональда Трампа на фоне предстоящей публикации файлов, связанных со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. По словам политика, глава Белого дома пребывает в «состоянии паники», поскольку в документах упоминается его имя.
«Что ж, он [Трамп] находится в состоянии паники, поскольку мы приближаемся к моменту, когда эти файлы и вся доступная нам правда будут обнародованы», — заявил Мерфи в интервью изданию The Hill.
Сенатор убеждён, что президент «не вёл бы себя так», если бы не был «глубоко обеспокоен тем, что содержится в этих файлах».
Сенатор Мерфи заявил, что Трамп оказался в центре преступной группировки, занимающейся сексуальным насилием над детьми. Якобы глава Белого дома не стал бы так яростно опровергать эту историю и запугивать республиканцев в палате представителей, если бы в информации не содержалось нечто конкретно компрометирующее.
Политик охарактеризовал эту ситуацию как «душераздирающую», подчеркнув, что само предположение о причастности главы государства к «такому вопиющему, трусливому, безнравственному поступку» вызывает глубокое возмущение.
Ранее Трамп заявлял о своём намерении обратиться в Министерство юстиции и ФБР с просьбой расследовать возможные связи Билла Клинтона, Ларри Саммерса и Рида Хоффмана с Джеффри Эпштейном. Последний, обвинённый в создании сети торговли несовершеннолетними, умер в заключении при невыясненных обстоятельствах. Стоит отметить, что американская прокуратура предлагала Эпштейну сотрудничество в обмен на смягчение наказания, а сам финансист в переписке называл Дональда Трампа «собакой, которая не лаяла».
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.