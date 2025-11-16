Американский сенатор-демократ Крис Мерфи сделал громкое заявление о состоянии президента США Дональда Трампа на фоне предстоящей публикации файлов, связанных со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. По словам политика, глава Белого дома пребывает в «состоянии паники», поскольку в документах упоминается его имя.

«Что ж, он [Трамп] находится в состоянии паники, поскольку мы приближаемся к моменту, когда эти файлы и вся доступная нам правда будут обнародованы», — заявил Мерфи в интервью изданию The Hill.

Сенатор убеждён, что президент «не вёл бы себя так», если бы не был «глубоко обеспокоен тем, что содержится в этих файлах».

Сенатор Мерфи заявил, что Трамп оказался в центре преступной группировки, занимающейся сексуальным насилием над детьми. Якобы глава Белого дома не стал бы так яростно опровергать эту историю и запугивать республиканцев в палате представителей, если бы в информации не содержалось нечто конкретно компрометирующее.

Политик охарактеризовал эту ситуацию как «душераздирающую», подчеркнув, что само предположение о причастности главы государства к «такому вопиющему, трусливому, безнравственному поступку» вызывает глубокое возмущение.