Неприкосновенные фигуранты: Ещё 20 имён знаменитостей нашли в закрытой части файлов Эпштейна

На предстоящей неделе Конгресс США планирует провести голосование о рассекречивании этих материалов. Масси, являющийся одним из немногих республиканцев, поддержавших публикацию документов, столкнулся с жёсткой критикой со стороны президента США Дональда Трампа. Самого американского лидера ранее также связывали с Эпштейном, обвинённым в организации секс-трафика с несовершеннолетними.

Скандальный финансист Джеффри Эпштейн был найден мёртвым в своей камере в августе 2019 года, так и не представ перед судом. Официальная версия — самоубийство — была сразу поставлена под сомнение. Слишком многие высокопоставленные лица из его окружения могли быть заинтересованы в том, чтобы он навсегда замолчал. Это подозрение лишь усиливает тот факт, что прокуратура предлагала Эпштейну свободу в обмен на показания против Дональда Трампа. Интриги добавляет и характеристика, которую сам Эпштейн дал Трампу в частной переписке, назвав его «собакой, которая не лаяла». Смерть финансиста навсегда похоронила ответы на главные вопросы этого дела.