16 ноября, 15:33

Неприкосновенные фигуранты: Ещё 20 имён знаменитостей нашли в закрытой части файлов Эпштейна

Обложка © Wikipedia / Palm Beach County Sheriff&#x27;s Department

Обложка © Wikipedia / Palm Beach County Sheriff's Department

В неопубликованных материалах дела Джеффри Эпштейна фигурируют около 20 публичных персон, потенциально причастных к уголовным преступлениям. Об этом сообщил республиканский конгрессмен Томас Масси в своём заявлении телеканалу ABC.

Политик пояснил, что располагает информацией от адвокатов выживших жертв, подтверждающей наличие в документах имён влиятельных политиков, миллиардеров и кинопродюсеров, которые до сих пор не стали объектами расследования.

На предстоящей неделе Конгресс США планирует провести голосование о рассекречивании этих материалов. Масси, являющийся одним из немногих республиканцев, поддержавших публикацию документов, столкнулся с жёсткой критикой со стороны президента США Дональда Трампа. Самого американского лидера ранее также связывали с Эпштейном, обвинённым в организации секс-трафика с несовершеннолетними.

Паника в Белом доме: Сенатор раскрыл реакцию Трампа на дело Эпштейна
Скандальный финансист Джеффри Эпштейн был найден мёртвым в своей камере в августе 2019 года, так и не представ перед судом. Официальная версия — самоубийство — была сразу поставлена под сомнение. Слишком многие высокопоставленные лица из его окружения могли быть заинтересованы в том, чтобы он навсегда замолчал. Это подозрение лишь усиливает тот факт, что прокуратура предлагала Эпштейну свободу в обмен на показания против Дональда Трампа. Интриги добавляет и характеристика, которую сам Эпштейн дал Трампу в частной переписке, назвав его «собакой, которая не лаяла». Смерть финансиста навсегда похоронила ответы на главные вопросы этого дела.

Вероника Бакумченко
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
