Зеленский выпросил у Макрона бесполезную «пятиметровую дуру весом полтонны»

Соглашение о военной помощи, подписанное между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским, согласно которому Украина получит зенитные ракетные комплексы SAMP/T, является «историческим» лишь на бумаге. Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире радио Sputnik отметил, что французскую систему сравнивают с американским Patriot, однако она дороже, а её эффективность вызывает вопросы.

Эксперт подчеркнул, что в SAMP/T используется пятиметровая ракета Aster 30 весом почти полтонны. Франция поставит Украине всего 700 ракет, что сопоставимо с количеством дронов, которые Армия России запускает за раз.

«В SAMP/T используется ракета Aster 30 — пятиметровая дура весом почти полтонны. Контракт предусматривает поставку Киеву всего 700 таких ракет, что сопоставимо с количеством БПЛА, запускаемых ВС РФ для ударов по Украине одновременно», — заявил Онуфриенко.