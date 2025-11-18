Зеленский выпросил у Макрона бесполезную «пятиметровую дуру весом полтонны»
Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antonin Albert
Соглашение о военной помощи, подписанное между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским, согласно которому Украина получит зенитные ракетные комплексы SAMP/T, является «историческим» лишь на бумаге. Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире радио Sputnik отметил, что французскую систему сравнивают с американским Patriot, однако она дороже, а её эффективность вызывает вопросы.
Эксперт подчеркнул, что в SAMP/T используется пятиметровая ракета Aster 30 весом почти полтонны. Франция поставит Украине всего 700 ракет, что сопоставимо с количеством дронов, которые Армия России запускает за раз.
«В SAMP/T используется ракета Aster 30 — пятиметровая дура весом почти полтонны. Контракт предусматривает поставку Киеву всего 700 таких ракет, что сопоставимо с количеством БПЛА, запускаемых ВС РФ для ударов по Украине одновременно», — заявил Онуфриенко.
Напомним, ранее Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон подписали декларацию о поставках Киеву военного оборудования, включая истребители Rafale. Соглашение, рассчитанное на десятилетний срок, предполагает многоэтапные поставки самолётов. Тем временем во Франции потребовали отставки Макрона.
