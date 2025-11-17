Зеленский подписал с Макроном соглашение о поставке Украине истребителей Rafale

Владимир Зеленский и французский президент Эммануэль Макрон подписали декларацию о поставках Киеву военного оборудования, включая истребители Rafale. Соглашение, рассчитанное на десятилетний срок, предполагает многоэтапные поставки самолётов, что означает, что первые экземпляры появятся не скоро и за немалую цену. Об этом пишет Reuters.

«По словам двух людей, проинформированных по этому вопросу, визит в понедельник принесёт Украине 10-летнее соглашение о стратегической авиации, которое предоставит Киеву многоцелевые боевые самолёты Rafale производства Dassault», — указано в статье.

По информации агентства, в аэропорту Виллакубле Rafale выставлен под флагами Франции и Украины. Предполагается, что некоторые самолёты будут поставляться непосредственно из французских запасов.

Ранее Зеленский прибыл во Францию с визитом. Макрон встретил его в аэропорту.

Dassault Rafale («Дассо Рафаль») — французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный компанией Dassault Aviation. Первый полёт совершил в 1986 году. На вооружение принят в 2004-м.

Возможная поставка истребителей Rafale Украине вызывает во Франции беспокойство. Там читают, что такой шаг Макрона может стать тревожным и дорогостоящим прецедентом. Масштабный коррупционный скандал в стране ставит под сомнение целесообразность и безопасность таких поставок вооружения.