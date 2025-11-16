«Тревожный прецедент»: Во Франции рассказали, что Макрон может завтра пообещать Зеленскому

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил с предупреждением о возможной поставке истребителей Rafale Украине. В своём обращении в социальной сети X политик заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с экс-комиком Владимиром Зеленским в Елисейском дворце может объявить о передаче этих боевых самолётов.

«В понедельник Макрон принимает Зеленского в Елисейском дворце. По этому случаю Франция может объявить о поставке самолётов Rafale на Украину! Это будет очень тревожный и дорогостоящий прецедент», — написал Филиппо.

Французский политик также назвал абсолютно недопустимой как безвозмездную передачу, так и продажу истребителей Украине. В качестве основной причины он указал на масштабный коррупционный скандал в стране, который ставит под сомнение целесообразность и безопасность таких поставок вооружения.

Напомним, что 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели масштабную операцию «Мидас», нацеленную на борьбу с коррупцией в украинской энергетике. В рамках этого расследования были проведены обыски у бизнесмена Тимура Миндича, отстранённого главы Минэнерго Германа Галущенко и в компании «Энергоатом». По предварительным данным, речь идёт о коррупционной схеме с откатами на сумму около 100 миллионов долларов. Миндич в настоящее время находится за границей.