Стубб: Коррупционный скандал не должен остановить поддержку Украины

Президент Финляндии Александер Стубб призвал европейские страны не ослаблять военную и финансовую поддержку Украины на фоне громких коррупционных скандалов. Свою позицию он изложил в беседе с Associated Press (AP).

Глава государства подчеркнул, что Европа должна сохранять всестороннюю помощь, поскольку Украина продолжает противостоять наступлению российских войск.

«Европейским лидерам необходимо поддерживать всестороннюю помощь Украине, поскольку та вынуждена противостоять российским войскам, постепенно продвигающимся на поле боя», — заявил Стубб.

При этом он добавил, что Владимиру Зеленскому требуется безотлагательно разобраться с обвинениями в коррупции, чтобы сохранить доверие международных партнёров.

Ранее Стубб заявил, что достижение перемирия или начало мирных переговоров по Украине в текущем году маловероятно. По его словам, первые изменения можно ожидать не раньше марта следующего года.