Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 ноября, 09:37

Стубб сделал прогноз о прекращении огня на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Достижение перемирия или начало мирных переговоров по Украине в текущем году маловероятно. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Associated Press.

«Я не очень оптимистичен в отношении достижения прекращения огня или начала мирных переговоров, по крайней мере в этом году», — констатировал финский лидер.

Он добавил, что хоть какие-то сдвиги могут появиться лишь к марту следующего года.

Орбан заявил о возможном скором завершении конфликта на Украине
Орбан заявил о возможном скором завершении конфликта на Украине

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что конфликт на Украине сейчас ближе всего к приостановке. Министр выразил мнение, что перспектива достижения мирного соглашения становится всё более реалистичной. Он подчеркнул, что Турция обладает необходимым опытом и пользуется доверием всех сторон для организации такого переговорного процесса.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Александр Стубб
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar