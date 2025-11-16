Стубб сделал прогноз о прекращении огня на Украине

Достижение перемирия или начало мирных переговоров по Украине в текущем году маловероятно. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Associated Press.

«Я не очень оптимистичен в отношении достижения прекращения огня или начала мирных переговоров, по крайней мере в этом году», — констатировал финский лидер.

Он добавил, что хоть какие-то сдвиги могут появиться лишь к марту следующего года.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что конфликт на Украине сейчас ближе всего к приостановке. Министр выразил мнение, что перспектива достижения мирного соглашения становится всё более реалистичной. Он подчеркнул, что Турция обладает необходимым опытом и пользуется доверием всех сторон для организации такого переговорного процесса.