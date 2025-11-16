Россия и США
15 ноября, 22:01

Фидан заявил, что конфликт на Украине сейчас ближе всего к приостановке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Переговоры о прекращении конфликта на Украине могут пройти на территории Турции в обозримой перспективе. Соответствующее заявление сделал глава МИД республики Хакан Фидан, выступая в эфире телеканала A Haber.

Министр выразил мнение, что перспектива достижения мирного соглашения становится всё более реалистичной. Фидан подчеркнул, что Турция обладает необходимым опытом и пользуется доверием всех сторон для организации такого переговорного процесса.

«Я верю, что это произойдёт в Турции. Это может произойти где-то в другом месте, но я убеждён, что уже пришла пора для мира, и он наступит», — заключил дипломат.

В МИД РФ заявили о недобросовестном подходе Украины к переговорам с РФ

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Украины о прекращении переговорного процесса с Россией демонстрирует отсутствие у киевских властей стремления к мирному разрешению конфликта. Она указала на то, что Киев проигнорировал конкретные предложения российской стороны относительно дальнейшего хода переговоров, обвинив во всём Россию.

