«Иначе как абсурдом назвать нельзя»: Захарова высказалась о прекращении Киевом переговоров с Россией

Решение Украины о прекращении переговорного процесса с Россией демонстрирует отсутствие у киевских властей стремления к мирному разрешению конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Всё это иначе как абсурдом назвать нельзя, подобные заявления лишь вновь подтверждают незаинтересованность режима [Владимира] Зеленского в мирном урегулировании», — сказала дипломат в ходе брифинга.

Захарова указала на то, что Киев проигнорировал конкретные предложения российской стороны относительно дальнейшего хода переговоров. Вместо этого, по её словам, Украина решила обвинить во всем Россию, надеясь на ужесточение западных санкций против Москвы. Захарова особо выделила признание замглавы МИД Украины Сергея Кислицы в том, что они больше не намерены вести переговоры, назвав это «чрезвычайно важным».