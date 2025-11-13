Вывод о приостановке мирных переговоров с Москвой со стороны властей Украины из-за отсутствия прогресса сделала газета The Times, а не заместитель министра иностранных дел страны Сергей Кислица, как это преподали СМИ Украины. Это следует из текста интервью дипломата, опубликованного в британском издании.

Издание Liga.net представило фразу «поскольку мирные переговоры этого года завершились без существенного прогресса, от них теперь отошли» в качестве прямой цитаты посла Кислицы. Однако в действительности украинский дипломат в интервью объяснял приостановку переговоров их безрезультатностью, возложив ответственность за это на российскую сторону. В качестве аргументов он привёл, по его словам, «жёсткий мандат» делегации РФ и ряд провокационных заявлений, прозвучавших в ходе диалога.

Ранее в СМИ появились слова Кислицы, который говорил, что якобы переговоры с Россией являются непродуктивными. По его информации, встречи делегаций не привели к значимым итогам, и впоследствии их прекратили. Кроме того, он отметил, что украинская сторона с летнего периода при посредничестве государств-партнёров пыталась организовать личные переговоры между Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.