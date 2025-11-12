Россия и США
12 ноября, 18:23

Захарова заявила об отсутствии у Украины стремления к миру

Официальный представитель МИД России Мария Захарова расценила сообщения западных СМИ о приостановке Украиной переговоров как прямое свидетельство отсутствия у киевского руководства желания искать мирный выход из ситуации. Свою позицию дипломат изложила в комментарии ТАСС.

«Это признание в том, что никакого искреннего стремления к миру режим Зеленского не собирался проявлять», — отметила она.

Напомним, по оценке украинского руководства, переговоры с Россией являются непродуктивными. Как заявил Сергей Кислица, замглавы МИД Украины, диалог не принёс существенных результатов и в итоге был свёрнут. Он также подчеркнул, что Киев с лета пытался при содействии международных партнёров договориться о личной встрече Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным.

