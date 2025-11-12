Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 14:30

Песков: Россия всё ещё открыта к переговорам, но Киев не хочет общаться

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия по-прежнему открыта для переговоров с Киевом, но украинская сторона не хочет разговаривать и игнорирует любые вопросы. Такие пояснения дал журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

«Мы сохраняем нашу открытость к переговорному процессу, к продолжению переговорного процесса. Но его невозможно вести в одиночку, в условиях, когда киевский режим ни о чём говорить не хочет, на поставленные вопросы отвечать тоже не хочет», — отметил представитель Кремля.

В Раде призвали ФБР арестовать Зеленского в его кабинете из-за «шлагбаумгейта»
В Раде призвали ФБР арестовать Зеленского в его кабинете из-за «шлагбаумгейта»

Напомним, в Стамбуле состоялись три раунда переговоров с украинской делегацией: 16 мая, 2 июня и 23 июля. Стороны согласовали обмен военнопленными, репатриацию тел погибших солдат, возвращение гражданских лиц. Также делегации обменялись меморандумами. Но Киев, как подчеркнули в МИД РФ, полностью игнорирует любые вопросы и инициативы Москвы. В ведомстве отметили, что «мяч» на стороне Украины, но она не идёт навстречу по теме продолжения переговоров.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Переговоры в Стамбуле
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar