Песков: Россия всё ещё открыта к переговорам, но Киев не хочет общаться

Россия по-прежнему открыта для переговоров с Киевом, но украинская сторона не хочет разговаривать и игнорирует любые вопросы. Такие пояснения дал журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

«Мы сохраняем нашу открытость к переговорному процессу, к продолжению переговорного процесса. Но его невозможно вести в одиночку, в условиях, когда киевский режим ни о чём говорить не хочет, на поставленные вопросы отвечать тоже не хочет», — отметил представитель Кремля.

Напомним, в Стамбуле состоялись три раунда переговоров с украинской делегацией: 16 мая, 2 июня и 23 июля. Стороны согласовали обмен военнопленными, репатриацию тел погибших солдат, возвращение гражданских лиц. Также делегации обменялись меморандумами. Но Киев, как подчеркнули в МИД РФ, полностью игнорирует любые вопросы и инициативы Москвы. В ведомстве отметили, что «мяч» на стороне Украины, но она не идёт навстречу по теме продолжения переговоров.