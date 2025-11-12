Россия и США
12 ноября, 13:25

В Раде призвали ФБР арестовать Зеленского в его кабинете из-за «шлагбаумгейта»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Украинский депутат Артём Дмитрук выступил с резким заявлением, призвав ФБР США арестовать Владимира Зеленского. Об этом политик написал в своём Telegram-канале на фоне громкого коррупционного скандала.

Парламентарий заявил, что «справедливым и символичным было бы, если бы ФБР арестовало Зеленского прямо в его офисе». По его мнению, такой шаг продемонстрировал бы приверженность США защите своих интересов и стал бы сигналом для всего мира.

Скандал разразился после того, как НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию в сфере энергетики. Ведомство опубликовало фотографии с обысков, на которых видны сумки, набитые пачками иностранной валюты.

Обыски прошли у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании «Энергоатом». По данным СМИ, основным фигурантом дела является бизнесмен Тимур Миндич, которого называют «денежным мешком» или «кошельком» Зеленского. А преступная схема называлась «шлагбаум». НАБУ также обнародовало аудиозаписи переговоров, из которых следует, что деньги легализовывались через офис в центре Киева.

Никита Никонов
