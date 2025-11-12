Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 10:20

МИД РФ заявил, что «мяч» на стороне Украины в вопросах возобновления переговоров

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия выступает за продолжение переговоров с Киевом, однако контакты были прерваны именно украинской стороной, а значит ей и предстоит делать новые шаги навстречу. Об этом заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«В настоящее время переговоры поставлены Киевом на паузу. Турецкие представители не раз призывали их возобновить. Российская команда к этому готова, мяч находится на украинской стороне», — отметил чиновник.

Дипломат напомнил, что в Стамбуле состоялись три раунда переговоров с украинской делегацией: 16 мая, 2 июня и 23 июля. По его словам, несмотря на все сложности, определённые успехи всё же были. Так, стороны согласовали обмен военнопленными, репатриацию тел погибших солдат, возвращение гражданских лиц. Кроме того, делегации обменялись меморандумами о своём видении способов завершения конфликта. Полищук подчеркнул, что без ответа осталась инициатива России создать три рабочие группы в рамках переговорного процесса в Стамбуле.

Дмитриев: Украина затягивает переговоры и не хочет решать накопившиеся проблемы
Дмитриев: Украина затягивает переговоры и не хочет решать накопившиеся проблемы

Ранее временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов также подтвердил, что Россия готова проводить стамбульские переговоры с Украиной в любое время, но Киев пока не ответил на предыдущие инициативы.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Переговоры в Стамбуле
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar