МИД РФ заявил, что «мяч» на стороне Украины в вопросах возобновления переговоров

Россия выступает за продолжение переговоров с Киевом, однако контакты были прерваны именно украинской стороной, а значит ей и предстоит делать новые шаги навстречу. Об этом заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«В настоящее время переговоры поставлены Киевом на паузу. Турецкие представители не раз призывали их возобновить. Российская команда к этому готова, мяч находится на украинской стороне», — отметил чиновник.

Дипломат напомнил, что в Стамбуле состоялись три раунда переговоров с украинской делегацией: 16 мая, 2 июня и 23 июля. По его словам, несмотря на все сложности, определённые успехи всё же были. Так, стороны согласовали обмен военнопленными, репатриацию тел погибших солдат, возвращение гражданских лиц. Кроме того, делегации обменялись меморандумами о своём видении способов завершения конфликта. Полищук подчеркнул, что без ответа осталась инициатива России создать три рабочие группы в рамках переговорного процесса в Стамбуле.

Ранее временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов также подтвердил, что Россия готова проводить стамбульские переговоры с Украиной в любое время, но Киев пока не ответил на предыдущие инициативы.