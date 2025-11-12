Временный поверенный Иванов: РФ готова к переговорам с Украиной в Стамбуле

Россия готова проводить стамбульские переговоры с Украиной в любое время, но Киев пока не ответил на предыдущие инициативы. Об этом сообщил временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов.

Он отметил, что российская сторона неоднократно говорила о готовности к продолжению прямых переговоров с украинской делегацией. Иванов добавил, что стамбульская площадка турецких партнёров также открыта для диалога.

«В случае, если будет проявлена политическая воля со стороны Киева, мы к таким переговорам готовы в любой момент», — цитирует комментарий Иванова ТАСС.

Иванов обратил внимание, что в ходе предыдущих раундов переговоров российская сторона представила ряд предложений. Он упомянул, что звучали инициативы, в том числе по созданию трёх рабочих групп в онлайн-формате. Но положительной реакции со стороны Украины на эти инициативы пока не было.