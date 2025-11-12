Россия и США
11 ноября, 22:39

Временный поверенный Иванов: РФ готова к переговорам с Украиной в Стамбуле

Переговоры РФ и Украины в Стамбуле. Обложка © Telegram / МИД России

Россия готова проводить стамбульские переговоры с Украиной в любое время, но Киев пока не ответил на предыдущие инициативы. Об этом сообщил временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов.

Он отметил, что российская сторона неоднократно говорила о готовности к продолжению прямых переговоров с украинской делегацией. Иванов добавил, что стамбульская площадка турецких партнёров также открыта для диалога.

«В случае, если будет проявлена политическая воля со стороны Киева, мы к таким переговорам готовы в любой момент»,цитирует комментарий Иванова ТАСС.

Иванов обратил внимание, что в ходе предыдущих раундов переговоров российская сторона представила ряд предложений. Он упомянул, что звучали инициативы, в том числе по созданию трёх рабочих групп в онлайн-формате. Но положительной реакции со стороны Украины на эти инициативы пока не было.

Ранее Life.ru сообщал, что глава украинской делегации на переговорах с Россией и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров прибыл в Стамбул. Его цель — запустить диалог по вопросам обмена пленными и телами погибших.

Напомним, первый раунд переговоров России и Украины в Турции прошёл 16 мая. После стороны обменялись пленными по формуле «‎1000 на 1000». 2 июня состоялся второй раунд стамбульских переговоров. В ходе встречи договорились о масштабном обмене пленными. Уже 23 июля между представителями России и Украины в закрытом формате в Стамбуле прошёл третий раунд переговоров. Пока же Киев не отвечает на предложенный Россией проект мирного соглашения.

