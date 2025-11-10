Российская сторона заинтересована в максимально скором завершении конфликта на Украине. Об этом в ходе общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он уточнил, что завершение боевых действий возможно исключительно при условии достижения Россией изначально поставленных целей. Песков подчеркнул, что именно при выполнении этого условия конфликт может найти своё окончательное разрешение.

«Разумеется, хотелось бы, чтобы этот конфликт завершился как можно скорее, и завершиться он может тогда, когда Россия достигнет тех задач, которые она ставила изначально», — заявил Песков.

Ранее западный политик Армандо Мема призвал Владимира Зеленского инициировать прямые переговоры с Москвой. В своей публикации в социальной сети X член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» подчеркнул, что бывшему комику следует реалистично оценить текущую обстановку и осознать, что европейская помощь не способна обеспечить мир.