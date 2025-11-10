Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 ноября, 09:44

«Хотелось бы как можно скорее»: В Кремле ответили на вопрос о сроках завершения конфликта на Украине

В Кремле ответили на вопрос о сроках завершения конфликта на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock.AI Generator

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock.AI Generator

Российская сторона заинтересована в максимально скором завершении конфликта на Украине. Об этом в ходе общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он уточнил, что завершение боевых действий возможно исключительно при условии достижения Россией изначально поставленных целей. Песков подчеркнул, что именно при выполнении этого условия конфликт может найти своё окончательное разрешение.

«Разумеется, хотелось бы, чтобы этот конфликт завершился как можно скорее, и завершиться он может тогда, когда Россия достигнет тех задач, которые она ставила изначально», — заявил Песков.

Зеленского призвали прекратить атаки на Россию и вернуться к переговорам
Зеленского призвали прекратить атаки на Россию и вернуться к переговорам

Ранее западный политик Армандо Мема призвал Владимира Зеленского инициировать прямые переговоры с Москвой. В своей публикации в социальной сети X член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» подчеркнул, что бывшему комику следует реалистично оценить текущую обстановку и осознать, что европейская помощь не способна обеспечить мир.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar