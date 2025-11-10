Россия и США
Зеленского призвали прекратить атаки на Россию и вернуться к переговорам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Главе украинского режима Владимиру Зеленскому следует прекратить атаки на российские территории и вернуться к дипломатическим переговорам. Об этом в соцсети Х заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Зеленскому следует прекратить атаки на российские территории. Стратегически для него это не имеет смысла, он должен ограничиться самообороной… Возврат к диалогу и дипломатии — лучшее, что он может сделать для завершения этого конфликта», — написал он.

Продолжение военных действий со стороны Киева является бессмысленным и не приносит стратегических преимуществ. Украине следует изменить подход, ограничившись самообороной, и искать пути для достижения соглашения с Россией, чтобы завершить конфликт мирным путём.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что западные союзники избегают отправки своих войск на Украину из-за опасений общественной реакции в своих странах. Он отметил, что вопрос ввода иностранного военного контингента требует осторожного подхода, и чрезмерное давление на партнеров может привести к серьёзным негативным последствиям, включая потерю финансовой и военной поддержки.

