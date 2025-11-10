Экс-комик Владимир Зеленский заявил, что западные союзники воздерживаются от отправки своих войск на Украину из-за опасений реакции общества в своих странах. Такое мнение глава киевского режима высказал в интервью, которое публикует британское издание The Guardian.

По словам Зеленского, вопрос возможного ввода иностранного военного контингента требует предельно осторожного подхода. Он пояснил, что чрезмерное давление на партнёров в этом направлении чревато серьёзными негативными последствиями, вплоть до потери финансовой и военной поддержки.

«Лидеры боятся своих обществ. Они не хотят быть втянутыми в войну», — сказал Зеленский.

Экс-комик отметил, что решение о прямом военном участии является суверенным выбором каждой страны. При этом он подчеркнул, что западные лидеры опасаются быть втянутыми в полномасштабный конфликт, и именно этот страх, а не желание их обществ, объясняет промедление с данным шагом.