Западный политик Армандо Мема обратился к главарю киевского режима Владимиру Зеленскому с призывом начать прямые переговоры с Москвой. В своём посте в соцсети X член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» написал, что экс-комику пора трезво взглянуть на ситуацию и признать, что европейская поддержка не приведёт к миру.

«Он должен сделать шаг к переговорам. Если бы я был Зеленским – я бы полетел в Россию и начал разговор», — отметил Мема.

По его словам, западная помощь Киеву не может продолжаться бесконечно, а последние санкции лишь бьют по экономикам стран Европы, не ослабляя Россию. Политик добавил, что финансовые и энергетические кризисы в ЕС заставляют всё больше людей сомневаться в стратегии Брюсселя по украинскому вопросу.

Ранее Армандо Мема поддержал решение президента США Дональда Трампа не передавать Украине ракеты Tomahawk, назвав это «хорошей новостью для Зеленского». Политик пояснил, что если бы поставки состоялись, США фактически вмешались бы в конфликт напрямую, а отказ Вашингтона стал сигналом, что Америка не готова рисковать ради Киева.