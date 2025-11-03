Мема заявил, что Зеленского порадовал отказ Трампа в поставке ракет Tomahawk

Отказ главы США Дональда Трампа передать ракеты Tomahawk Владимиру Зеленскому стал хорошей новостью для последнего. Данное мнение в социальных сетях выразил X член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема.

Эксперт напомнил, что президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии намерений поставлять Украине ракеты Tomahawk, несмотря на готовность Пентагона. По словам Мемы, согласие означало бы непосредственное вмешательство Соединённых Штатов в украинский конфликт.

«Это хорошая новость, особенно для (Владимира) Зеленского, потому что это вызвало бы более резкую реакцию со стороны России», — говорится в публикации.

Напомним, ранее президент США заявил, что не рассматривает возможность поставки Киеву ракет Tomahawk. При этом хозяин Белого дома не исключил изменения позиции в будущем, но заверил, что в настоящее время он этого не сделает.